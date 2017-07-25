Здание напротив памятника на проспекте Победы освобождено от многометрового баннера Общество

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Фасад жилого пятиэтажного дома №7 на проспекте Победы, который расположен неподалеку от монумента воинской и трудовой славы славы пензенцев, освобожден от многометрового баннера, закрывавшего часть первого этажа здания.

Фото: Penza-gorod.ru

Во вторник, 25 июля, сотрудники МКУ «Рекламная служба города Пензы» убрали незаконную рекламу.

Баннер с рекламой магазина «Двернофф», на котором крупными красными и черными буквами был напечатан слоган «Важное отличие — двери есть в наличии», провисел на здании долгое время.

Он вызывал возмущение многих пензенцев в связи с тем, что портил вид улицы и панораму от памятника, рядом с которым традиционно проходит празднование Дня Победы и других знаменательных дат.

Ветераны на праздновании Дня Победы в Пензе 9 мая 2017 года

Как сообщает пресс-служба мэрии, также незаконная реклама убрана с забора у дома №63 на улице Революционной и с ограждения Гагаринского путепровода.