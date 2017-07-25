16:36:15 Вторник, 25 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Здание напротив памятника на проспекте Победы освобождено от многометрового баннера

15:49 | 25.07.2017 | Общество

Печать

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Фасад жилого пятиэтажного дома №7 на проспекте Победы, который расположен неподалеку от монумента воинской и трудовой славы славы пензенцев, освобожден от многометрового баннера, закрывавшего часть первого этажа здания.

Здание напротив памятника на проспекте Победы освобождено от многометрового баннера

Фото: Penza-gorod.ru

Во вторник, 25 июля, сотрудники МКУ «Рекламная служба города Пензы» убрали незаконную рекламу.

Баннер с рекламой магазина «Двернофф», на котором крупными красными и черными буквами был напечатан слоган «Важное отличие — двери есть в наличии», провисел на здании долгое время.

Он вызывал возмущение многих пензенцев в связи с тем, что портил вид улицы и панораму от памятника, рядом с которым традиционно проходит празднование Дня Победы и других знаменательных дат.

Ветераны на праздновании Дня Победы в Пензе 9 мая 2017 года

Как сообщает пресс-служба мэрии, также незаконная реклама убрана с забора у дома №63 на улице Революционной и с ограждения Гагаринского путепровода.
Актуальное
Читайте также
В Неверкинском районе открыт кооператив по переработке молока На единственном в Пензе лежачем светофоре заработал сигнал «Иди», но сломался «Стой»
В Пензе награждены отличившиеся сотрудники органов следствия Пензенские села Колбинка, Масловка и Большой Чердак лишились избирательных участков
Вице-мэр Пензы потребовал заасфальтировать подходы к пешеходным переходам Находящиеся в другом регионе в день выборов пензенцы не смогут проголосовать
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама