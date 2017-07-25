В Пензенской, Оренбургской и Самарской областях стартовала проверка боеготовности войск Общество

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Масштабная проверка боевой готовности мотострелковых, танковых, артиллерийских, ракетных, инженерных и других подразделений Центрального военного округа организована в Оренбургской, Самарской и Пензенской областях.

Фото: пресс-служба ЦВО

«Личный состав отрабатывает действия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маршей в назначенные районы, переброске и развертыванию мобильных компонентов системы управления», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ЦВО во вторник, 25 июля.

В Центральном военном округе уточнили, что в мероприятиях задействованы более 10 тыс. военнослужащих.

«Данная проверка боеготовности является первой в рамках летнего обучения войск в 2017 году. Она продлится в течение недели», — добавили в пресс-службе.