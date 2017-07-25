Жительница Пензенской области арестована на 10 суток за неуплату алиментов Общество

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Административное наказание в виде ареста на 10 суток назначено жительнице рабочего поселка Земетчино Пензенской области, лишенной родительских прав год назад и задолжавшей более 100 тыс. рублей алиментов на содержание двух дочерей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

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«Неисполнение своих обязательств мать объяснила тем, что для нее нет подходящей работы и она сама живет за счет сожителя», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что если после отбытия наказания женщина продолжит уклоняться от уплаты алиментов, в отношении нее будет возбуждено уголовное дело.

Яна Загребельная напомнила также, что любой вид наказания не освобождает должника от необходимости выплатить накопившуюся сумму.