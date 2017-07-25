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Жительница Пензенской области арестована на 10 суток за неуплату алиментов

19:14 | 25.07.2017 | Общество

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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Административное наказание в виде ареста на 10 суток назначено жительнице рабочего поселка Земетчино Пензенской области, лишенной родительских прав год назад и задолжавшей более 100 тыс. рублей алиментов на содержание двух дочерей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

Жительница Пензенской области арестована на 10 суток за неуплату алиментов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Неисполнение своих обязательств мать объяснила тем, что для нее нет подходящей работы и она сама живет за счет сожителя», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что если после отбытия наказания женщина продолжит уклоняться от уплаты алиментов, в отношении нее будет возбуждено уголовное дело.

Яна Загребельная напомнила также, что любой вид наказания не освобождает должника от необходимости выплатить накопившуюся сумму.
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