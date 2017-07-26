Учредители «России» готовы сменить название юрлица Общество

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Учредители общества с ограниченной ответственностью «Гостиница «Россия», оказывающего услуги по размещению и питанию гостей Пензы в историческом центре города, готовы сменить название юрлица в связи с иском инспекции ФНС России по Октябрьскому району. Об этом представитель компании Алексей Чикиримов сообщил в ходе заседания, состоявшегося в Арбитражном суде Пензенской области в среду, 26 июля.

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«У нас учредители все приехали на этой неделе. Они обещали за сегодня-завтра выбрать новое название и в понедельник-вторник подать заявление на смену названия», — пояснил он.

В связи с этим судья Зоя Павлова предложила объявить перерыв в судебном заседании ровно на неделю — до 2 августа.

Однако представитель истца Светлана Галимова возразила, что этого недостаточно, так как заявление о смене названия организации рассматривается в течение пяти дней.

«Там могут быть какие-то ошибки, и может быть решение об отказе», — сказала она.

Вместе с тем судья отметила, что к этому сроку уже можно будет оценить представленные документы и заявление ответчика, а дальше при необходимости вновь объявить перерыв.

«Мы 2 августа сможем объявить перерыв до пятницы [4 августа]. Если вы в пятницу [28 июля] подадите документы, у вас ровно пять дней», — сказала Зоя Павлова.

Она призвала сторону ответчика не затягивать с подачей документов о смене названия организации.

Зоя Павлова пояснила, что если этот вопрос не будет решен на предстоящей неделе, то следующее заседание по делу можно будет провести только в октябре, так как она уходит в отпуск.

Таким образом, в судебном заседании объявлен перерыв до 11.30 среды, 2 августа.

Как пояснил представитель ответчика журналистам, пока речь идет только о переименовании юридического лица.

«Название ООО будет изменено, название гостиницы — посмотрим», — сказал он.