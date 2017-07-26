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Полицейские поблагодарили ныряльщика из Пензы, нашедшего на дне Волги машину с трупом

14:10 | 26.07.2017 | Общество

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Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Полицейские поблагодарили Евгения Олефира из Пензы, который во время отдыха с семьей на базе неподалеку от города Маркса Саратовской области обнаружил на дне Волги машину с трупом.

Полицейские поблагодарили ныряльщика из Пензы, нашедшего на дне Волги машину с трупом

Фото: 64.мвд.рф

Мужчину, его супругу Елену и их сына Вячеслава навестили представители ОМВД России по Марксовскому району — начальник отдела Михаил Муляр, его заместитель Александр Дресвянкин и председатель ветеранской организации Людмила Шевырева-Бессонова.

Они выразили пензенцу признательность за оказанную помощь и его гражданский поступок.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МВД России по Саратовской области, страшную находку Евгений Олефир сделал 18 июля.

«С 2012 года Евгений Владимирович [Олефир] увлекается глубоководным погружением без дыхательного аппарата — при задержке дыхания. […] Погрузившись и уйдя на глубину около 4 метров, ныряльщик обнаружил автомобиль и труп человека в нем», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что мужчина не растерялся — он запомнил место и, вернувшись на берег, сообщил об ушедшей под воду машине администрации турбазы, которая обратилась в правоохранительные органы.

«С его непосредственным участием прошла и сама последующая операция по извлечению из воды транспортного средства и погибшего человека. Личность его была установлена. Выяснилось, что это находившийся в розыске как пропавший без вести местный житель», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что мужчину искали с апреля 2017 года, не исключая версии о совершении в отношении него преступления.

«Теперь, когда тело обнаружено, следователи смогут детально разобраться в обстоятельствах его гибели», — резюмировали в управлении.
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