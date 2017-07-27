22:29:39 Четверг, 27 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

В Пензе с 31 июля изменится схема движения троллейбусного маршрута №7

17:29 | 27.07.2017 | Общество

Печать

Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Схема движения троллейбусного маршрута №7 будет временно изменена в Пензе из-за ремонтных работ на путепроводе, соединяющем проспект Строителей и улице 8 Марта.

В Пензе с 31 июля изменится схема движения троллейбусного маршрута №7

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, временный маршрут будет действовать с предстоящего понедельника, 31 июля, и до окончания работ — ориентировочно по 20 августа.

Так, в период до 10 августа троллейбусы будут следовать с улицы Суворова по улице Карпинского, проспекту Победы, улицам Пестеля, Рахманинова, Стасова, проспекту Строителей и далее по маршруту.

С 10 августа троллейбус №7 будет направляться с проспекта Строителей на улицы Стасова, Рахманинова, Тернопольскую, проспект Победы, улицы Карпинского, Суворова и далее по маршруту.
Актуальное
Читайте также
На некоторых улицах в Согласии и СНТ «Заря» будет приостановлено газоснабжение В Пензе обсуждают возможную передачу ДК имени Дзержинского церкви
В пензенском «Сосновом бору» будет организована военно-историческая смена Десять партий подали документы для участия в выборах депутатов пензенского Заксобрания
В Никольске предъявлено обвинение разбойникам, привязавшим собутыльника скотчем к креслу Мэр призвал провести опашку вблизи жилого массива у леса в Ахунах
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама