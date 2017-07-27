В Пензе с 31 июля изменится схема движения троллейбусного маршрута №7 Общество

Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Схема движения троллейбусного маршрута №7 будет временно изменена в Пензе из-за ремонтных работ на путепроводе, соединяющем проспект Строителей и улице 8 Марта.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, временный маршрут будет действовать с предстоящего понедельника, 31 июля, и до окончания работ — ориентировочно по 20 августа.

Так, в период до 10 августа троллейбусы будут следовать с улицы Суворова по улице Карпинского, проспекту Победы, улицам Пестеля, Рахманинова, Стасова, проспекту Строителей и далее по маршруту.

С 10 августа троллейбус №7 будет направляться с проспекта Строителей на улицы Стасова, Рахманинова, Тернопольскую, проспект Победы, улицы Карпинского, Суворова и далее по маршруту.