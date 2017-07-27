На некоторых улицах в Согласии и СНТ «Заря» будет приостановлено газоснабжение

Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ АО «Метан».
Отключение затронет абонентов, проживающих на улицах Марата, Дачной, Касторной, 2-й Светлой, Аптекарской, Согласие, Каменской, Омской, Поимской и Розы Люксембург.
Кроме того, газоснабжение будет приостановлено на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м Калужских проездах, 1-м и 2-м проездах Марата, 1-м, 2-м и 3-м Каменских проездах, 1-м и 2-м Поимских проездах, на Аптекарком проезде и проезде Розы Люксембург, а также в СНТ «Заря». Полный перечень домов можно найти на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».
Планируется, что газа не будет с 9.00 10 августа до 17.00 следующего дня.
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