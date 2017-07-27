На некоторых улицах в Согласии и СНТ «Заря» будет приостановлено газоснабжение Общество

Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Газоснабжение абонентов на некоторых улицах в микрорайоне Согласие и садоводческом некоммерческом товариществе «Заря» города Пензы будет приостановлено 10 и 11 августа.

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Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ АО «Метан».

Отключение затронет абонентов, проживающих на улицах Марата, Дачной, Касторной, 2-й Светлой, Аптекарской, Согласие, Каменской, Омской, Поимской и Розы Люксембург.

Кроме того, газоснабжение будет приостановлено на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м Калужских проездах, 1-м и 2-м проездах Марата, 1-м, 2-м и 3-м Каменских проездах, 1-м и 2-м Поимских проездах, на Аптекарком проезде и проезде Розы Люксембург, а также в СНТ «Заря». Полный перечень домов можно найти на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Планируется, что газа не будет с 9.00 10 августа до 17.00 следующего дня.