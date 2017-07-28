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Зеленая зона у пензенского технопарка «Рамеев» будет благоустроена

09:27 | 28.07.2017 | Общество

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Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину и главе администрации Первомайского района Пензы Лидии Беляковой организовать мероприятия по благоустройству зеленой зоны на улице Центральной возле технопарка высоких технологий «Рамеев».

Зеленая зона у пензенского технопарка «Рамеев» будет благоустроена

Фото: Penza-gorod.ru

В пятницу, 28 июля, в ходе утреннего объезда города Виктор Кувайцев потребовал, в частности, исключить возможность сквозного проезда транспорта по газону и спилить несколько сухих деревьев.

Также Виктор Кувайцев проверил, как ведется реализация программы «Безопасные качественные дороги».

Он поручил начальнику департамента ЖКХ Пензы Андрею Скрипкину и заместителю директора МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву устранить провалы на дорогах, восстановить ливневые решетки и люки канализационных колодцев, тротуарную плитку вокруг световых опор, а также выпавшие элементы бордюрного ограждения, сообщает пресс-служба мэрии.
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