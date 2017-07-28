В Пензе определено 10 мест для продажи дачниками излишков урожая Общество

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Администрация Пензы определила 10 площадок, на которых жители Пензы могут реализовать излишки выращенной на огородах, дачах и личных подсобных хозяйствах продукции.

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Бесплатно это можно сделать около остановки «Пионерская» на улице Коммунистической и в районе дома №10 на улице Кулакова.

Кроме того, места для бесплатной продажи товара организованы на территории ярмарок на улице Суворова, 120, и проспекте Строителей, 21А.

За арендную плату в размере 10 рублей в день реализовать урожай можно у дома №23 на улице Циолковского и №24А на проспекте Победы, а также на ярмарке «Сады» и у автовокзала на пересечении улицы Луначарского и Кузнечного проезда.

20 рублей в день потребуется заплатить за продажу товара на ярмарках на улице Терновского, 224, и Бакунина, 9, сообщает пресс-служба мэрии.