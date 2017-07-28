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В Пензе определено 10 мест для продажи дачниками излишков урожая

11:21 | 28.07.2017 | Общество

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Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Администрация Пензы определила 10 площадок, на которых жители Пензы могут реализовать излишки выращенной на огородах, дачах и личных подсобных хозяйствах продукции.

В Пензе определено 10 мест для продажи дачниками излишков урожая

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Бесплатно это можно сделать около остановки «Пионерская» на улице Коммунистической и в районе дома №10 на улице Кулакова.

Кроме того, места для бесплатной продажи товара организованы на территории ярмарок на улице Суворова, 120, и проспекте Строителей, 21А.

За арендную плату в размере 10 рублей в день реализовать урожай можно у дома №23 на улице Циолковского и №24А на проспекте Победы, а также на ярмарке «Сады» и у автовокзала на пересечении улицы Луначарского и Кузнечного проезда.

20 рублей в день потребуется заплатить за продажу товара на ярмарках на улице Терновского, 224, и Бакунина, 9, сообщает пресс-служба мэрии.
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