Сотрудница пензенской колонии стала «Мисс профессионализм» на конкурсе в Нижнем Новгороде Общество

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Старший инспектор отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения пензенской колонии №8 Юлия Герасина завоевала титул «Мисс профессионализм» на окружном этапе всероссийского конкурса «Мисс УИС», который завершился в Нижнем Новгороде.

Фото: 58.фсин.рф

За звание лучшей боролись 14 участниц из регионов Приволжского федерального округа.

Девушки сдавали зачеты по строевой подготовке, стрельбе из боевого оружия, проходили тестирование на знание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, участницы соревновались в плавании, бежали кросс, выполняли статистическое упражнение «Планка», демонстрировали навыки боевых приемов борьбы, которые оценивали судьи всероссийской категории федерации Нижегородской области по рукопашному бою.

После испытаний на профессиональное мастерство последовал творческий этап конкурса.

В номинации «Краса России» участницы выходили на сцену в национальных костюмах, рассказывая о своей малой родине, а во время творческого конкурса девушки раскрывали свои танцевальные способности, исполняли стихи и песни.

В номинации «УИС-кино» им предстояло в юмористической форме переозвучить фрагменты известных фильмов. Венцом творческой программы стал «Офицерский бал».

В результате победу одержала представительница УФСИН России по Саратовской области Анна Трифонова, титул первой вице-мисс завоевала Анна Зайцева из Башкирии, звание второй вице-мисс досталось Анастасии Корниловой из Нижегородской области, сообщает пресс-служба УФСИН России по Пензенской области.