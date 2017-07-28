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Cуд обязал администрацию Иссы отремонтировать дорогу до 1 ноября

16:42 | 28.07.2017 | Общество

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Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. Суд обязал администрацию рабочего поселка Исса Пензенской области отремонтировать участок дороги и организовать искусственное освещение одной из улиц до 1 ноября.

Cуд обязал администрацию Иссы отремонтировать дорогу до 1 ноября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующий иск в защиту интересов неопределенного круга лиц ранее подал прокурор района.

«Проверка показала, что отдельные участки дороги на одной улиц не имеют твердого покрытия, позволяющего безопасно передвигаться. Кроме того, на ней имеются многочисленные ямы и выбоины, а также отсутствует искусственное освещение», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Иссинского районного суда.

По его словам, суд признал незаконным бездействие администрации рабочего поселка Исса, выразившееся в ненадлежащем содержании дороги и непринятии мер по организации уличного освещения.

Решение пока не вступило в законную силу.
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