В Пензе два предприятия задолжали работникам более 24 млн. рублей Общество

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. ООО «Соцжилпроект» и ОАО «Пензенский арматурный завод» задолжали более чем 400 сотрудникам свыше 24 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

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По ее словам, сложившаяся на данных предприятиях ситуация обсуждалась в ходе очередного заседания рабочей группы по вопросам своевременного выявления, предупреждения и устранения нарушений законодательства в сфере оплаты труда, состоявшегося в надзорном ведомстве в пятницу, 28 июля.

«По его итогам прокурорами совместно с представителем государственной инспекции труда в Пензенской области выработан комплекс контрольно-надзорных мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации с выплатой зарплаты в указанных организациях. Кроме того, заместителем прокурора области вновь назначенному генеральному директору ОАО «Пензенский арматурный завод» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, регламентирующего своевременную оплату труда», — пояснила собеседница агентства.