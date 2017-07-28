22:38:52 Пятница, 28 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

В Пензе два предприятия задолжали работникам более 24 млн. рублей

17:15 | 28.07.2017 | Общество

Печать

Пенза, 28 июля 2017. PenzaNews. ООО «Соцжилпроект» и ОАО «Пензенский арматурный завод» задолжали более чем 400 сотрудникам свыше 24 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

В Пензе два предприятия задолжали работникам более 24 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, сложившаяся на данных предприятиях ситуация обсуждалась в ходе очередного заседания рабочей группы по вопросам своевременного выявления, предупреждения и устранения нарушений законодательства в сфере оплаты труда, состоявшегося в надзорном ведомстве в пятницу, 28 июля.

«По его итогам прокурорами совместно с представителем государственной инспекции труда в Пензенской области выработан комплекс контрольно-надзорных мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации с выплатой зарплаты в указанных организациях. Кроме того, заместителем прокурора области вновь назначенному генеральному директору ОАО «Пензенский арматурный завод» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, регламентирующего своевременную оплату труда», — пояснила собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
С улицы Московской в Пензе убрали незаконные рекламные пилоны «Техстрой» стал единственным участником аукциона на строительство водопровода до Лесного
Cуд обязал администрацию Иссы отремонтировать дорогу до 1 ноября В Заречном подешевеет проезд в автобусах для некоторых пассажиров
Причиной пожара в здании бывшей психбольницы в Ахунах мог стать поджог — МЧС Сотрудница пензенской колонии стала «Мисс профессионализм» на конкурсе в Нижнем Новгороде
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама