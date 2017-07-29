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На Свердловском мосту в Пензе установили последнюю пролетную балку

17:47 | 29.07.2017 | Общество

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Пенза, 29 июля 2017. PenzaNews. Рабочие установили последнюю пролетную балку на Свердловском мосту в Пензе в субботу, 29 июля.

На Свердловском мосту в Пензе установили последнюю пролетную балку

Фото: Penza-gorod.ru

Ход работ на мосту проверил мэр Виктор Кувайцев, который отметил, что работы идут по графику, а строители укладываются в объективно отведенные сроки.

«Мы брали год времени для того, чтобы данный мост открыть, и у нас просматривается логика наших действий. Завершая капитальный ремонт моста, мы предусмотрели ремонт и подъездных путей со стороны улиц Баумана и Злобина. Восстановление покрытия будет реализовано в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», — добавил глава администрации Пензы.

Он подчеркнул, что Свердловский мост является значимым не только для автовладельцев, но и тех, кто пользуется общественным транспортом.

Также Виктор Кувайцев в момент установки последней балки принял участие в традиционном для строителей мероприятии — закладывании монетки, являющейся символом удачи, сообщает пресс-служба мэрии.
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