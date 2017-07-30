Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем ВМФ Общество

Пенза, 30 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил с Днем Военно-Морского Флота всех, кто причастен к празднику, который отмечается в последнее воскресенье июля.

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«Это особенный день, когда мы чествуем тех, кто стоит на защите и обороне морских рубежей нашей Родины. И статус великой державы Россия приобрела во многом благодаря именно этим людям», — отметил глава администрации города.

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Он добавил, что мужественные моряки во все времена проявляли себя как настоящие герои, демонстрируя достойные примеры самопожертвования для достижения поставленных задач.

«Среди жителей города Пензы есть моряки, ветераны военно-морского флота, и они заслуживают глубокого уважения и признательности. Хочется искренне пожелать вам крепкого здоровья, любви, счастья и семейного благополучия! С праздником!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

День Военно-Морского Флота отмечается ежегодно в конце июля в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года №549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».