Мэрия Пензы проинформирована об инциденте с микроавтобусом, перекрывшем проезд маршрутке Общество

Пенза, 30 июля 2017. PenzaNews. Администрация Пензы проинформирована об инциденте, произошедшем около полудня в воскресенье, 30 июля, у Центрального рынка, где водитель автобуса малой вместимости №34 перекрыл проезд маршрутке №89. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

В нем поясняется, что водитель, осуществлявший перевозку пассажиров по маршруту №34, проигнорировал просьбы коллеги дать дорогу транспортному средству, которым он управлял.

«Свежий, но явно неединичный пример, приведенный выше, ярко иллюстрирует ситуацию на дорогах и в пассажирских перевозках в Пензе», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что поведение водителя маршрутки №89 на дороге также нельзя считать примерным — на отдельных участках он допускал превышение скорости.

Перевозку пассажиров на данных маршрутах осуществляет компания «Меркурий».