18:34:55 Воскресенье, 30 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Мэрия Пензы проинформирована об инциденте с микроавтобусом, перекрывшем проезд маршрутке

16:05 | 30.07.2017 | Общество

Печать

Пенза, 30 июля 2017. PenzaNews. Администрация Пензы проинформирована об инциденте, произошедшем около полудня в воскресенье, 30 июля, у Центрального рынка, где водитель автобуса малой вместимости №34 перекрыл проезд маршрутке №89. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте мэрии.

Мэрия Пензы проинформирована об инциденте с микроавтобусом, перекрывшем проезд маршрутке

Фото: Penza-gorod.ru

В нем поясняется, что водитель, осуществлявший перевозку пассажиров по маршруту №34, проигнорировал просьбы коллеги дать дорогу транспортному средству, которым он управлял.

«Свежий, но явно неединичный пример, приведенный выше, ярко иллюстрирует ситуацию на дорогах и в пассажирских перевозках в Пензе», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что поведение водителя маршрутки №89 на дороге также нельзя считать примерным — на отдельных участках он допускал превышение скорости.

Перевозку пассажиров на данных маршрутах осуществляет компания «Меркурий».
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области за полгода вследствие самоубийств умерли почти 140 человек Кристина Хорошева из Пензы завоевала «бронзу» чемпионата России по легкой атлетике
Кувайцев и Ильин проверили, как идет благоустройство дворов в Пензе Зарегистрированы списки кандидатов ЛДПР и «Справедливой России» на выборы в Заксобрание
Полумиллионный штраф грозит браконьеру, спилившему дубы для продажи за 1 тыс. рублей Житель Пензы стал жертвой мошенничества, оплатив покупку через интернет
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама