Прокуратура Никольского района требует заблокировать сайты по продаже осетра и стерляди Общество

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Прокуратура Никольского района Пензенской области обратилась в суд с исковым заявлением о признании запрещенной к распространению информации, размещенной на сайтах по продаже занесенных в Красную книгу РФ сибирского осетра и стерляди, а также о блокировке данных интернет-ресурсов.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина, на момент мониторинга интернета сотрудниками прокуратуры данные сайты действовали и не были внесены в реестр ресурсов, содержащих информацию, распространение которой в России не допускается.

«Размещенные на страницах сайтов материалы, адресованные неограниченному кругу лиц, нарушают положения законодательства», — уточнила собеседница агентства.

По словам Марии Зиминой, заявление прокуратуры находится на рассмотрении.