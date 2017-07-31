Команда «МРСК Волги» представит Россию на международных соревнованиях в Пензе Общество

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Команда «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») представит Россию на международных соревнованиях по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей национальных энергосистем государств-участников СНГ, которые пройдут в Пензе в сентябре.

Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Волги»

Это право она заслужила по итогам всероссийских соревнований профмастерства персонала по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных и кабельных сетей, также прошедших в Пензе.

Церемония награждения победителей этих состязаний и корпоративного открытого чемпионата по методике WorldSkills по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» состоялась в пензенской областной филармонии.

Как отметил генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин, электроэнергетика XXI века — высокоинтеллектуальная отрасль с новыми подходами к обслуживанию сетевой инфраструктуры и взаимоотношению между участниками процесса производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии.

«Для того чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей, необходимо иметь современное оборудование и высокопрофессиональный коллектив. Соответственно, сетевые компании по-новому готовят персонал, потому что каждый энергетик должен быть готов к обслуживанию любого современного оборудования, используя цифровые технологии и инновационные решения. Соревнования профессионального мастерства — отличный способ для энергетиков не только проверить свои силы и навыки в условиях, максимально приближенных к реальным, но и обменяться опытом с коллегами из других регионов, перенять те или иные прорывные методы решения возникающих проблем и вопросов», — сказал он.

В соревнованиях по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей в тройку лучших, уступив «МРСК Волги», вошли бригады «МРСК Юга» и «Тюменьэнерго», которые заняли второе и третье места соответственно.

Также были определены сильнейшие в своей профессии.

Лучшим мастером стал Владимир Тихонов из «МРСК Юга», производителем работ — сотрудник «Тюменьэнерго» Артем Костенков, а самое полное знание правил показал Денис Мульнючкин из «МРСК Волги».

Командой, проявившей волю к победе, признана бригада «Оборонэнерго». Лучшими реаниматорами стали энергетики «МРСК Волги», самыми успешными испытателями — представители «Тюменьэнерго».

За высокий результат на третьем этапе по первичному подключению жилого дома к воздушной линии 0,4 кВ награждена команда «МОЭСК».

Лучшей судейской бригадой признаны судьи шестого этапа по замеру контура заземления опоры линии электропередачи и габаритов в соседних пролетах.

Приз зрительских симпатий получила бригада «МРСК Северо-Запада» за прохождение шестого этапа. Подарок от главной судейской комиссии получила команда «МРСК Сибири». В номинации «Шаг до пьедестала» награждена команда «МРСК Центра и Приволжья», занявшая на всероссийских соревнованиях четвертое место.

В номинации «Премьера» за первое участие в соревнованиях награждена команда ГУП РК «Крымэнерго».

По итогам федерального этапа всероссийского конкурса профмастерства в номинации «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей», проводившегося совместно с Минтруда РФ, победил Денис Мульнючкин из «МРСК Волги», второе место занял Артем Костенков из «Тюменьэнерго», а третье Антон Нопин из «МРСК Центра и Приволжья».

Специальный приз в номинации «Энергия сплоченности» за единство команды, учрежденный «Объединением работодателей электроэнергетики» и всероссийским электропрофсоюзом, получила команда «МРСК Северного Кавказа».

В корпоративном открытом чемпионате по стандартам WorldSkills по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» победу одержал Константин Мазов из «МРСК Волги», второе место занял Артем Прилуков из «МРСК Урала», а третье поделили Павел Крупнов из «МОЭСК» и Леонид Ламаев из филиала НК «Роснефть» – ООО «Удмуртэнергонефть».

Артем Прилуков показал самое точное знание правил WorldSkills и получил награды в номинациях «Лучший результат на технологическом этапе» и «Лучшие технологии».

Лучшим 3D-моделятором WorldSkills стал специалист «МРСК Юга» Александр Кочетков, сообщает пресс-служба ПАО «МРСК Волги».