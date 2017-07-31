В Пензе на оживленной дороге вырос небольшой подсолнух Общество

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Небольшой подсолнух вырос на оживленной дороге в Пензе, расположенной между двумя крупными магазинами в Арбеково — «Леруа Мерлен» и «Декатлоном».

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По словам растениеводов, это стало возможным благодаря трещине в асфальте, а также песку и земле, которые скопились около тротуара и не были своевременно убраны с проезжей части работниками коммунальных служб.

Как отмечают специалисты, цветок еще совсем молодой, однако уже менее чем через месяц в нем могут появиться семечки — при условии, конечно, что его никто не сорвет.

Некоторые проезжающие мимо автомобилисты притормаживают около подсолнуха, другие — и вовсе останавливаются, чтобы повнимательнее рассмотреть символ силы природы, которая в очередной раз доказала, что может противостоять не только асфальту, но и прочим проявлениям цивилизации.