Семеро жителей Заречного удостоены наград «Росатома» Общество Заречный, 31 июля 2017. PenzaNews. Семеро жителей Заречного Пензенской области отмечены наградами госкорпорации «Росатом» за многолетний добросовестный труд, достижения высоких показателей в профессиональной деятельности, большой личный вклад в развитие города и в связи с 25-летием образования Ассоциации ЗАТО атомной промышленности. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Почетными грамотами награждены и.о. директора управления общественных связей ЗАТО Ирина Мусихина, начальник отдела городского департамента образования Юрий Сватухин, специалист управления капитального строительства Заречного Лариса Смирнова и заместитель начальника финансового управления города Алла Таранова. Благодарность генерального директора «Росатома» объявлена начальнику службы эксплуатации муниципального предприятия «Автотранс» Игорю Калячкину и специалисту единого расчетно-кассового центра Светлане Лямовой. Нагрудным знаком отличия «За вклад в развитие атомной отрасли» отмечена директор комбината школьного питания Людмила Будная, сообщает управление общественных связей Заречного. Нашли ошибку в тексте?

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