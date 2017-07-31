16:12:23 Понедельник, 31 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Семеро жителей Заречного удостоены наград «Росатома»

15:14 | 31.07.2017 | Общество

Печать

Заречный, 31 июля 2017. PenzaNews. Семеро жителей Заречного Пензенской области отмечены наградами госкорпорации «Росатом» за многолетний добросовестный труд, достижения высоких показателей в профессиональной деятельности, большой личный вклад в развитие города и в связи с 25-летием образования Ассоциации ЗАТО атомной промышленности.

Семеро жителей Заречного удостоены наград «Росатома»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Почетными грамотами награждены и.о. директора управления общественных связей ЗАТО Ирина Мусихина, начальник отдела городского департамента образования Юрий Сватухин, специалист управления капитального строительства Заречного Лариса Смирнова и заместитель начальника финансового управления города Алла Таранова.

Благодарность генерального директора «Росатома» объявлена начальнику службы эксплуатации муниципального предприятия «Автотранс» Игорю Калячкину и специалисту единого расчетно-кассового центра Светлане Лямовой.

Нагрудным знаком отличия «За вклад в развитие атомной отрасли» отмечена директор комбината школьного питания Людмила Будная, сообщает управление общественных связей Заречного.
Актуальное
Читайте также
Пензенские волонтеры подключились к поискам 48-летнего Сергея Чапаева Уголовное дело завели на жителя Шемышейского района за неуплату алиментов
Жителям двух домов в Пензе произвели перерасчет за ЖКУ на сумму 180 тыс. рублей В Пензенской области озимый рыжик убран на площади более 1 тыс. га
В Пензе будут судить женщину, ударившую полицейского при попытке съесть наркотик Обнародованы подробности поиска братьев в ночном лесу около Грабово
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама