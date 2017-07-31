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«Макдоналдс» представил в Пензе рыбную новинку

17:30 | 31.07.2017 | Общество

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Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Презентация нового сезонного блюда «Фиш&Чипс» состоялась в ресторане быстрого обслуживания «Макдоналдс» на улице Московской в Пензе.

«Макдоналдс» представил в Пензе рыбную новинку

Фото: Виктор Молодцов

Мероприятие было ориентировано на пензенских журналистов и блогеров и, по словам организаторов, в подобном формате состоялось впервые.

Помимо основного блюда, гостям предложили прохладительные напитки, среди которых была еще одна новинка меню — малиновый лимонад.

«Фиш&Чипс» — традиционный английский продукт. Подали его нестандартно — в морской стилистике: на блюде, укрытом голубой салфеткой, стояло два ведерка — с рыбными палочками, для приготовления которых используется филе минтая, и картофелем фри.

Предполагается, что в стандартную порцию «Фиш&Чипс» будут входить четыре рыбные палочки и маленькая порция картофеля фри.

«Это продвижение стратегии «Макдоналдс» по предоставлению посетителям удобной еды — той, которую можно взять с собой на прогулку, съесть в машине», — пояснил консультант по производству «Макдоналдс» Антон Воеводин.

Антон Воеводин, консультант по производству «Макдоналдс»Антон Воеводин, консультант по производству «Макдоналдс». Фото ИА «PenzaNews»

По его словам, рыбу, входящую в состав палочек, поставляет компания «Эсперсен», производство которой находится в Великом Новгороде — при этом дается гарантия, что вылов произведен без ущерба морской экосистеме.

«Из продуктов, которые у вас на подносе, не отечественный, к сожалению, картофель фри, который по-прежнему поставляется компанией McCain из Польши. В целом же около 90% продукции «Макдоналдс» сегодня получает от наших российских поставщиков», — отметил Антон Воеводин.

Он сообщил также, что по стандартам длина картофельной «полоски» в порции должна быть не менее 7,5 см.

«Хорошая новость заключается в том, что на данный момент компания «Белая Дача» инвестировала средства в строительство производства на территории России. Ожидаем, что к концу 2018 года, возможно, будет запущено производство картофеля фри на территории нашей страны», — сказал Антон Воеводин.

Фото ИА «PenzaNews»

В завершение презентации директор ресторана Екатерина Ласькова поинтересовалась у пензенцев, понравилась ли им новинка, на что участники встречи хором ответили утвердительно.

Некоторые гости предложили проводить подобные презентации чаще.

Жители Пензы и других городов России смогут оценить «Фиш&Чипс» в ресторанах «Макдоналдс» с 1 августа по 30 сентября. В случае высокого спроса на новинку, она будет введена в постоянное меню.
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