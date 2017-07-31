В центре Пензы демонтированы незаконные пиллары Общество

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Несколько пилларов демонтировано на улице Московской в Пензе в понедельник, 31 июля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, все они ранее были установлены незаконно.

В частности, представители МКУ «Рекламная служба города Пензы» организовали вывоз с пешеходной улицы конструкций, стоявших у сквера имени Дениса Давыдова, вблизи Фонтанной площади, а также неподалеку от правительства региона.

Таким образом, в центре Пензы продолжается планомерная борьба с несанкционированной рекламой. Так, на минувшей неделе с улицы Московской было убрано несколько рекламных пилонов, установленных незаконно.

Пиллар — распространенный в наружной рекламе вид конструкции, которая представляет собой тумбу с двумя или тремя изображениями. Может быть двух форматов — используются как статичные, так и видеопиллары.