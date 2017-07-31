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Мэр Пензы распорядился навести порядок на остановке «Центральный рынок»

18:52 | 31.07.2017 | Общество

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Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подверг критике состояние павильонов для пассажиров общественного транспорта на остановке «Центральный рынок».

Мэр Пензы распорядился навести порядок на остановке «Центральный рынок». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Необходимо подумать и дать предложения по наведению там порядка», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 31 мая.

Виктор Кувайцев поручил начальнику департамента ЖКХ Пензы Андрею Скрипкину заняться этим вопросом.

Кроме того, он обратил внимание руководства управления транспорта и связи города на необходимость продолжить работу по очистке световых опор от стихийной рекламы.

«Если это необходимо, увеличивайте количество бригад», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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