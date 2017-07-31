В Пензе 5 августа намечено провести рейд по выявлению несанкционированной рекламы Общество

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил провести рейд, направленный на выявление несанкционированной рекламы, в предстоящую субботу, 5 августа.

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«Предприниматели устанавливают рекламу без разрешительных документов, собирают арендную плату и не отчисляют в бюджет города ни копейки», — отметил он в ходе совещания в мэрии.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, Виктор Кувайцев поручил и.о. директора МКУ «Рекламная служба города Пензы» продолжить работу по ликвидации несанкционированной рекламы, в первую очередь на улице Московской.

Ранее здесь были демонтированы различные незаконно установленные конструкции, в частности, пилоны и пиллары.