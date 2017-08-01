Одну сторону Арбековского путепровода в Пензе закрыли для транспорта Общество

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Временная схема движения транспорта по путепроводу, соединяющему проспект Строителей и улицу 8 Марта в Пензе, начала действовать в связи с планируемым ремонтом сооружения.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Одну сторону — ведущую из центра города в микрорайон Арбеково — перекрыли полностью.

На другой — по направлению к монументу «Глобус» — организовали движение в обоих направлениях. Одна полоса отведена для транспорта, следующего с улицы 8 Марта в направлении гипермаркета «Лента». По двум другим машины, как и раньше, едут из Арбеково в сторону центра Пензы.

Для безопасности между встречными полосами на всем протяжении путепровода установлены красно-белые разделительные конструкции.

Сужение дороги начинается с заездного кармана остановки «Путепровод». Оно обозначено красными и белыми разделительными барьерами и дорожными солдатиками, основание которых укреплено мешками.

Кроме того, установлены соответствующие знаки, и нанесена временная разметка — сплошные и прерывистые линии и стрелки, показывающие направление движения.

Такая разметка делает затруднительным выезд с улицы Маресьева. Водителям приходится совершать сложные маневры между стойками в надежде, что другие автомобилисты позволят им встроиться в плотный транспортный поток.

Трудности также возникают, когда автомобили, особенно грузовые, двигавшиеся в сторону путепровода прямо перед ним разворачиваются в обратном направлении или сворачивают на улицу Гастелло — в этом случае они мешают всем, кто едет по трем полосам.

На противоположной стороне путепровода — у гипермаркета «Лента» сужение начинается перед самым мостом, там, где заканчивается газон между встречными полосами.

Здесь также установлены дорожные знаки и ограждение.

Съезду вправо — на дорогу, которая проходит под путепроводом и поворачивает на торговый центр «Коллаж» — ничего не препятствует.

На всем протяжении дороги, где изменена схема движения, установлена скорость 20 км/ч.

Дорожные рабочие уже приступили к ремонту полосы путепровода, закрытой для транспорта.

С помощью фрезеровальной машины они снимают верхний слой асфальта, который сразу же грузится в «КамАЗ». В другом месте дорожники используют ручной специнструмент. Третья группа убирает остатки верхнего слоя лопатами.

Существенного затруднения движения на путепроводе не наблюдается, однако многие автомобилисты предпочитают избегать проезда по данному участку.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», водителям рекомендовано осуществлять движение по альтернативным путям — проспекту Победы, улицам Большой Арбековской, Виражной и Кольцова.