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В Заречном ремонт дорог завершен на месяц раньше

15:25 | 01.08.2017 | Общество

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Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Ремонтные работы, организованные в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», завершен в Заречном Пензенской области на месяц раньше установленного срока. Об этом сообщает управление общественных связей ЗАТО.

В Заречном ремонт дорог завершен на месяц раньше

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего было отремонтировано семь участков общей площадью 74 тыс. кв. метров. На замену асфальтового покрытия было потрачено более 56 млн. рублей.

При капитальном ремонте дорог применялся высокопрочный износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Также в рамках проекта в Заречном было установлено 94 дублирующих дорожных знака.

Кроме того, в ближайшее время будут оборудованы по новым требованиям пешеходные переходы около двух школ и обустроено наружное освещение по улицам Ленина и Промышленной.
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