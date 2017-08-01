В Заречном ремонт дорог завершен на месяц раньше Общество

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Ремонтные работы, организованные в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», завершен в Заречном Пензенской области на месяц раньше установленного срока. Об этом сообщает управление общественных связей ЗАТО.

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Всего было отремонтировано семь участков общей площадью 74 тыс. кв. метров. На замену асфальтового покрытия было потрачено более 56 млн. рублей.

При капитальном ремонте дорог применялся высокопрочный износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Также в рамках проекта в Заречном было установлено 94 дублирующих дорожных знака.

Кроме того, в ближайшее время будут оборудованы по новым требованиям пешеходные переходы около двух школ и обустроено наружное освещение по улицам Ленина и Промышленной.