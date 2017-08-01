Исполнительные документы по взысканию алиментов с зареченцев возвращены в ЗАТО Общество

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Исполнительные производства в отношении должников, проживающих в Заречном Пензенской области, вновь переданы в отдел судебных приставов ЗАТО со вторника, 1 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

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«До этого у нас был отдел по исполнению исполнительных документов по взысканию алиментов по Пензе и Заречному. Он был основан 1 мая 2016 года», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что решение о возврате исполнительных производств в ЗАТО принято в связи с неудобством прежней системы для жителей Заречного, которым приходилось ездить в Пензу.

«Теперь по вопросам взыскания алиментов с должников-зареченцев обращаться следует по телефонам: +7 (8412) 65-51-25, 21-66-80, либо по номеру информационного центра: 20-65-55 в рабочее время и телефону дежурной части: 68-19-87 в нерабочее время», — добавила Яна Загребельная.