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В Пензе продажа арбузов и дынь разрешена лишь на трех рынках и 13 ярмарках

17:35 | 01.08.2017 | Общество

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Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Продажа дынь и арбузов разрешена в Пензе лишь на территории трех рынков и 13 ярмарок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Пензе продажа арбузов и дынь разрешена лишь на трех рынках и 13 ярмарках

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, санкционированная торговля ведется на Центральном рынке и в двух местах на улице Бакунина.

На ярмарках на улицах Литейной, Лядова, Кижеватова, Терновского, Рябова, Чапаева и 3-м проезде Лобачевского реализацией занимается МУП «Городской центр торговли и услуг».

«Альянс-Сервис» осуществляет продажу на проспекте Строителей и улице Суворова, «Пензапищеторг» — на улице Луначарского, а индивидуальный предприниматель Виктор Чистов — на проспекте Победы, 99.

Кроме того, реализация арбузов и дынь разрешена примерно в 1 тыс. стационарных предприятий торговли и фреш-зонах при них.

В этих местах в соответствии с законодательством проводится внутренний контроль и имеются собственные аккредитованные лаборатории, где есть необходимые специалисты, приборы и инструменты для определения качества товара, а также заключены договора с некоторыми уполномоченными органами на проведение контроля.

Иные точки реализации являются несанкционированными.
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