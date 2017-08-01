Виновница ДТП на дороге «Пенза — Лунино» компенсирует затраты на лечение потерпевших Общество

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Виновница ДТП, произошедшего на дороге «Пенза — Лунино» в сентябре 2016 года, компенсирует по решению суда территориальному фонду обязательного медицинского страхования затраты на лечение пострадавших в размере почти 73 тыс. рублей.

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«Судом установлено, что осенью прошлого года произошло ДТП с участием автомобилей «ZAZ Chance» и «ВАЗ-21124». В результате здоровью водителя и несовершеннолетнего пассажира «ВАЗа» был причинен вред средней тяжести. Виновником ДТП была признана водитель автомашины «ZAZ Chance», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бессоновского районного суда.

Он пояснил, что пострадавшие были госпитализированы, после чего находились на стационарном лечении, на которое были затрачены деньги ТФОМС.

«Ответчица в судебном заседании исковые требования не оспаривала», — отметил собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что решение суда вступило в законную силу.