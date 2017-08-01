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Около 100 тыс. пензенских пенсионеров получат прибавку в среднем в 163 рубля

19:50 | 01.08.2017 | Общество

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Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. 94 тыс. 763 пенсионера в Пензенской области, работавших в 2016 году, получат прибавку к пенсии с 1 августа. Об этом свидетельствуют оперативные данные отделения Пенсионного фонда России по региону.

Около 100 тыс. пензенских пенсионеров получат прибавку в среднем в 163 рубля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно сведениям ПФР, средний размер увеличения составит 163 рубля 44 копейки.

Кроме того, в августе увеличенный размер страховых пенсий получат те пенсионеры, которые уволились в апреле 2017 года — таких в Пензенской области насчитывается 2 тыс. 112 человек. Это связано с тем, что с 1 августа их размер пенсии рассчитан с учетом индексации.

Для получателей страховых пенсий, уволившихся в мае текущего года, выплата пенсий с учетом индексации будет произведена с 1 сентября.

В соответствии с новой формулой, страховые пенсии работающим пенсионерам в беззаявительном порядке пересчитываются в сторону увеличения ежегодно с 1 августа. За каждый предыдущий отработанный год начисляются дополнительные баллы и, соответственно, прибавка.

С 1 августа 2017 года пересчет произведен для тех получателей, которые осуществляли трудовую деятельность в 2016-м — при условии, что баллы за работу в прошлом году не были учтены при назначении пенсии.

Максимальная прибавка к страховой пенсии с 1 августа 2017 года может составить 235 рублей 74 копейки.
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