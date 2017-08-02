В Пензе у «Афганских ворот» прошел митинг по случаю Дня ВДВ Общество

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Торжественный митинг, посвященный Дню Воздушно-десантных войск, состоялся у мемориального комплекса «Афганские ворота» в Пензе в среду, 2 августа.

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В нем приняли участие председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, спикер регионального парламента Валерий Лидин, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев.

Также на мероприятии собрались ветераны боевых действий. Большая часть из них была в тельняшках. Над строем развевались флаги ВДВ.

Многие пришли на митинг семьями, при этом мужчины, стоявшие в строю, держали маленьких детей на руках.

У монумента в карауле стояли двое военных с автоматами в руках.

«Для десантников не существует нерешаемых задач, сомнений и страха. Несгибаемость воли, героизм и мужество бойцов «крылатой пехоты» испытал на себе грозный враг в годы Великой Отечественной войны. И в мирные дни воины-десантники достойно выполняют свой долг в горячих точках, при проведении миротворческих операций. Сегодня мы вспоминаем ушедших и благодарим продолжающих их дело, достойно несущих знамя ВДВ», — сказал Виктор Кувайцев, обращаясь к собравшимся.

В рамках мероприятия состоялось вручение наград. Так, за патриотизм и мужество, проявленные при выполнении воинского долга, активное участие в военно-патриотическом воспитании молодых сотрудников органов внутренних дел благодарностями губернатора и Законодательного собрания региона были отмечены ветераны ВДВ Константин Токарев, Андрей Поляков и Сергей Фролов.

Память героев-десантников, погибших при выполнении боевых заданий, участники митинга почтили минутой молчания.

Затем состоялось возложение цветов к мемориальному комплексу «Афганские ворота».