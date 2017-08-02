В Пензенской области около 750 безработных граждан и молодых матерей прошли обучение Общество

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. 745 безработных граждан и молодых матерей прошли в Пензенской области бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профобразование за семь месяцев 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Минтруда региона.

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«В 2017 году предполагается направить на профессиональное обучение и дополнительное профобразование 765 безработных граждан, из них для предприятий, реализующих инвестиционные проекты Пензенской области — более 20 человек», — уточнили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что безработные обучаются и повышают квалификацию по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, среди которых — тракторист сельхозпроизводства, водитель погрузчика, кладовщик со знанием программы «1С: Управление торговлей», швея и другие.

«Профессиональное обучение 102 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, организовано по профессиям «бухгалтер», «кладовщик», «кондитер», «портной», «делопроизводитель», «кассир торгового зала», «кадровое делопроизводство», «швея», а также по направлениям «основы компьютерной графики» и «повышение квалификации медицинских работников», — добавили в пресс-службе, отметив, что всего этой работой за год планируется охватить 124 женщин.

Профессиональное обучение и дополнительное профобразование безработных граждан проводится в соответствии со ст. 23 закона «О занятости населения в Российской Федерации».

Молодым матерям данная соцподдержка оказывается в рамках реализации указа президента РФ №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» от 7 мая 2012 года.