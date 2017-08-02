Технический директор «Т Плюс» Борис Архипов провел рабочие встречи в Пензе и Саранске Общество

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Технический директор ПАО «Т Плюс» Борис Архипов совершил рабочую поездку в Саранск и Пензу, где посетил основные энергообъекты и дал оценку степени готовности мордовского филиала компании к новому отопительному сезону.

Фото: пресс-служба ПАО «Т Плюс»

В рамках осуществления контрольных мероприятий по техническому перевооружению тепломагистралей в Пензе состоялся объезд участков капитального ремонта, обозначенных в программе «Re: Конструкция 2017».

Общий объем финансирования плановых перекладок тепловых сетей в текущем году по сравнению с 2016-м увеличен почти втрое и составляет 355,6 млн. рублей.

В ходе осмотра пензенской ТЭЦ-1 Борис Архипов провел заседание штаба по подготовке филиалов группы «Т Плюс» к работе в осенне-зимний период, где обсуждались вопросы обеспечения качества и сроков выполнения ремонтно-восстановительных работ.

Он также остался доволен работой персонала саранской ТЭЦ-2, отметив новшество — электронный журнал дефектов — и подготовленность персонала к различным нештатным ситуациям, сообщает пресс-служба компании.