В Пензе престарелой женщине удалось вернуть себе квартиру, проданную против ее воли Общество

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Престарелая жительница Пензы, которая, сама того не понимая, продала в 2014 году однокомнатную квартиру и оказалась в итоге в доме ветеранов, сумела в суде отстоять свое право на эту жилплощадь.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова, на момент оформления сделки пенсионерка не была способна осознавать значение своих действий или руководить ими в силу возраста и наличия заболеваний.

«В это время у нее наблюдалось неадекватное поведение, которое выражалось в периодических провалах памяти. Она не узнавала знакомых ей людей. Случалось, что женщина уходила из дома и не могла найти обратную дорогу. О том, что ее квартира продана, она узнала случайно», — пояснила собеседница агентства.

По словам Натальи Быченковой, деньги за жилое помещение пенсионерка не получала.

Она добавила, что при таких обстоятельствах три года назад ее квартира была продана риелтору, а через два месяца ее приобрела в собственность другая женщина.

«Суд первой инстанции признал договоры купли-продажи квартиры недействительными. По решению суда квартира будет истребована из владения покупательницы в пользу истицы. Также суд обязал риелтора возвратить этой женщине 1 млн. 580 тыс. рублей, которые она заплатила за спорную квартиру», — сказала пресс-секретарь.

Наталья Быченкова сообщила, что женщина, купившая недвижимость в 2014 году, не согласилась с этим и подала апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.