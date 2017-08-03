Пензенские поисковики отправятся в Беларусь Общество

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Представители пензенского регионального отделения Поискового движения России отправятся в седьмую по счету экспедицию в Беларусь.

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Как сообщает пресс-служба областного правительства, торжественные проводы поисковиков состоятся у композиции «Журавли» в сквере «Пионерский» утром в субботу, 5 августа.

В состав группы войдут 26 человек. Работы будут вестись на местах боев пензенской 61-й стрелковой дивизии в Рогачевском районе Гомельской области.

Также в ходе экспедиции на братской могиле в деревне Заполье планируется установить мемориальный знак с фамилиями бойцов, останки которых были обнаружены ранее.

Экспедиция продлится до 20 августа.

Пензенские поисковики совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном в Белоруссии за шесть лет подняли останки 138 бойцов и командиров Красной армии, установили личности 21 человека, восемь из них — уроженцы Пензенской области.