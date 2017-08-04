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Жительница Пензы оштрафована за захламленную квартиру

15:30 | 04.08.2017 | Общество

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Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Женщина, проживающая в квартире дома №16 на улице Тамбовской в Пензе, которую она не желает содержать в чистоте и порядке, оштрафована на 300 рублей.

Жительница Пензы оштрафована за захламленную квартиру

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, еще в конце прошлого года ей было выдано предписание о необходимости приведения жилплощади в удовлетворительное состояние. Исполнить его требовалось в срок до 3 мая.

Однако в ходе проверки в начале июня было установлено, что уборка помещений все еще не проведена, в квартире по-прежнему находится хлам.

В результате мировой судья признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль».
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