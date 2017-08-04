Пензенские прокуроры выявили около 2,5 тыс. нарушений в сфере защиты прав детей Общество

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Прокуроры Пензенской области выявили 2 тыс. 400 нарушений в сфере защиты прав детей в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщила прокурор региона Наталья Канцерова в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, состоявшегося в пятницу, 4 августа.

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Она пояснила, что под пристальным надзором оставались вопросы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, совершаемых ими правонарушений и преступлений, суицидов, а также прокуроры стояли на страже защиты прав детей на образование, охрану жизни и здоровья, контролировали обеспечение жильем сирот.

«Свыше 2 тыс. 400 нарушений выявлено прокурорами в сфере защиты прав детей», — уточнила Наталья Канцерова.

Прокурор отметила, что за данный период число несовершеннолетних, которые пошли на преступления, снизилось в регионе на 42%.

«Не первый год идет борьба с суицидальными действиями детей. Один факт самоубийства и 16 попыток совершено в текущем году», — добавила она.

Наталья Канцерова пояснила, что в связи с этим продолжена работа по мониторингу сайтов, пропагандирующих суицид, и блокированию доступа к ним, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.