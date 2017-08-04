Пензенцы чаще всего идут в прокуратуру за защитой прав в трудовой и жилищной сферах Общество

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Большинство обращений, поступивших в органы прокуратуры Пензенской области в первом полугодии 2017 года, касалось вопросов трудового, жилищного, земельного законодательства, ЖКХ, соблюдения процедур при административных правонарушениях, а также регистрации сообщений о преступлениях, хода следствия и дознания, законности при расследовании уголовных дел и исполнении наказаний по ним. Такие данные привела прокурор региона Наталья Канцерова.

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«В истекшем периоде 2017 года в органы прокуратуры поступило почти 15 тыс. заявлений, на личном приеме помощь оказана свыше 5 тыс. человек», — сказала она в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, состоявшегося в пятницу, 4 августа.

Прокурор Пензенской области отметила, что почти каждая шестая разрешенная жалоба удовлетворяется.

«Выявлено 1 тыс. 607 нарушений законов, принято более 1,5 тыс. мер прокурорского реагирования», — цитирует Наталью Канцерову пресс-служба надзорного ведомства.