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Благодаря пензенским прокурорам погашено более 180 млн. рублей долгов по зарплате

18:32 | 04.08.2017 | Общество

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Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Долги по зарплате на сумму более 182 млн. рублей погашены в Пензенской области по итогам первого полугодия 2017 года после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила прокурор региона Наталья Канцерова.

Благодаря пензенским прокурорам погашено более 180 млн. рублей долгов по зарплате

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пресечены многочисленные факты невыплаты заработной платы», — отметила она в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, состоявшегося в пятницу, 4 августа.

Прокурор региона пояснила, что всего при осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства было выявлено свыше 20 тыс. нарушений.

«Предъявлено в суды более 4 тыс. исков и заявлений на сумму около 62 млн. рублей», — цитирует Наталью Канцерову пресс-служба областного надзорного ведомства.
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