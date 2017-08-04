Пензенцы помогут нуждающимся детям, сделав покупку в аптеке Общество

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Неравнодушные жители Пензы получат возможность помочь детям-инвалидам, а также тем, которые воспитываются в попавших в трудную ситуацию семьях, в ходе благотворительной акции региональной общественной организации «Благо Дарю» в период с 10 августа по 10 октября.

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В ее рамках в четырех аптеках города — №1 на улице Московской, №32 в районе улиц Пушкина и Кулакова, №126 на улице Антонова и №6 на проспекте Победы — будут установлены корзины, в которые можно опустить оплаченные покупки для нуждающихся в помощи детей.

Это могут быть смеси, соки, подгузники, пеленки, влажные салфетки, косметические средства, игрушки, одежда и другие товары.

Партнером этой акции выступила сеть «Фармация», сообщается на сайте организации «Благо Дарю».