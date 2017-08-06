Валерий Лидин пожелал пензенским железнодорожникам благополучия и стабильности Общество

Пенза, 6 августа 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин пожелал работникам и ветеранам железнодорожного транспорта, которые отмечают свой профессиональный праздник, здоровья, мирного неба, благополучия и стабильности.

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«Российская железнодорожная отрасль по праву может гордиться богатой историей и славными традициями. Железные дороги играют огромную роль в экономике государства, обеспечивают надежное пассажирское и грузовое сообщение между его обширными территориями. Четкая работа железнодорожного транспорта — залог социально-экономического развития России, ее безопасности и обороноспособности», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что благодаря профессионализму и добросовестному труду работников отрасли железные дороги России стали символом надежности.

«А профессия железнодорожника считается одной из самых востребованных и почетных в нашей стране», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба регионального парламента.