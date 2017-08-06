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Труд железнодорожников сложен и крайне необходим — мэр Пензы

10:02 | 06.08.2017 | Общество

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Пенза, 6 августа 2017. PenzaNews. Труд железнодорожников сложен и одновременно крайне необходим, так как представить себе жизнь современного общества без данного вида транспорта невозможно. Такое мнение высказал мэр Пензы Виктор Кувайцев, поздравляя работников отрасли с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 6 августа.

Труд железнодорожников сложен и крайне необходим — мэр Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Они [железнодорожники] обеспечивают связь между городами и странами, доставку грузов и пассажиров в любые уголки планеты. Более того, Россия по продолжительности железнодорожных путей стоит на втором месте в мире, с каждым годом увеличивая грузооборот и пассажиропоток. И этот факт является высоким показателем значимости работников отрасли, на плечи которых ложатся еще больше новых задач», — отметил глава администрации города.

Он добавил, что железнодорожники Пензы показывают достойный пример того, как можно с успехом находить решения на все поставленные задачи.

«В этом вам прежде всего помогают преемственность традиций, чувство причастности к вековой истории и процессу работы российских железных дорог, а также преданность делу и твердость духа. Закалка и выносливость, надежность и ответственность, бдительность и самоотверженность — это все синонимы слова «железнодорожник», это все то, чем обладает каждый из вас. Позвольте в этот прекрасный день выразить вам благодарность за повседневный добросовестный труд и пожелать доброго здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и удачи на жизненном пути! С праздником!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
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