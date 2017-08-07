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В Пензе полицейские через «Шаг к искусству» познакомились с историей малой родины

10:37 | 07.08.2017 | Общество

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Работники дежурной части управления МВД России по городу Пензе вместе со своими семьями узнали новые факты из истории малой родины во время посещения краеведческого музея в рамках акции «Шаг к искусству».

В Пензе полицейские через «Шаг к искусству» познакомились с историей малой родины

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе экскурсии сотрудникам полиции рассказали об основных этапах истории Пензенской области, культуре народов, древних и современных представителях флоры и фауны региона. Во время мероприятия гости музея смогли увидеть скелеты и чучела животных, оружие, старинную мебель, предметы одежды, посуду, письма, фотографии, плакаты и книги», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что организаторами мероприятия выступили член общественного совета при УМВД России по городу Пензе, директор картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный и руководство краеведческого музея.
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