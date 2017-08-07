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Суд в Самаре признал законным наказание компании, допустившей ущемление прав пензенцев

18:30 | 07.08.2017 | Общество

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение, которым ООО «Микрокредитная компания «Айрис», осуществляющее деятельность на территории Пензенской области, оштрафовано на 15 тыс. рублей и обязано устранить нарушения прав потребителей.

Суд в Самаре признал законным наказание компании, допустившей ущемление прав пензенцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в договорах потребительского займа фирмы не была предусмотрена возможность запретить кредиторам уступать третьим лицам права по соглашению.

Кроме того, в договорах потребительского займа были предусмотрены платежи по обслуживанию кредита, если заемщик без письменного согласия кредитора в одностороннем порядке превысит сроки возврата денежных средств. При этом в заявлениях заемщиков по договорам отсутствовало согласие, выраженное в письменной форме, на оказание услуг, за которые предусмотрены платежи по обслуживанию кредита, а также не была обеспечена возможность согласиться на них или отказаться.
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