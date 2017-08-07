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Иван Белозерцев станцевал с Екатериной Банновой на ее 80-летии

18:57 | 07.08.2017 | Общество

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев станцевал с председателем правления реготделения Союза пенсионеров России Екатериной Банновой в ходе торжественного мероприятия по случаю ее 80-летия.

Иван Белозерцев станцевал с Екатериной Банновой на ее 80-летии

Фото: Penza-gorod.ru

«Вы внесли огромный вклад в развитие Пензенской области, возглавив в сложное время общественную организацию, которая сплотила вышедших на пенсию людей, многим из которых приходилось заново искать себя. Вы посвятили себя служению людям, пенсионерам и ветеранам, помогая им решать множество вопросов, в том числе касающихся здравоохранения и социальной поддержки», — сказал глава региона, поздравляя Екатерину Баннову с круглой датой.

Губернатор отметил, что многие реализованные с ее подачи в Пензенской области проекты переняли и в других регионах.

«Это и обучение пенсионеров компьютерной грамотности, и организация занятий скандинавской ходьбой, и культурно-массовые мероприятия. Во многом благодаря Вашей активности именно в нашем регионе осенью 2017 года пройдет всероссийская спартакиада пенсионеров», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба мэрии.

Баннова Екатерина Петровна родилась 7 августа 1937 года.

Окончила куйбышевский швейный техникум и Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.

Работала заведующей швейным ателье №1, заместителем начальника управления рабочего снабжения лесного хозяйства, председателем районной плановой комиссии первомайского райисполкома Пензы.

Дважды избиралась депутатом первомайского районного совета народных депутатов города.

Является членом президиума центрального правления общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России». Входит в состав совета при губернаторе Пензенской области по делам ветеранов, является членом Общественной палаты региона первого и второго созывов.

В декабре 1994 года стояла у истоков создания пензенского регионального отделения Союза пенсионеров России.

22 декабря 1994 года была избрана его председателем.

Награждена медалью «Ветеран труда», почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской», юбилейной медалью «65 лет освобождения Брянской области», юбилейной медалью «15 лет общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», почетными грамотами и благодарностями губернатора и Законодательного собрания региона.
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