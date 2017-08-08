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В Пензе за четырех лишних пассажиров в маршрутке №49 перевозчик получил предупреждение

08:29 | 08.08.2017 | Общество

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Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде предупреждения назначено предпринимателю из Пензы, который допустил превышение максимально разрешенного числа пассажиров в микроавтобусе, следовавшем по маршруту №49.

В Пензе за четырех лишних пассажиров в маршрутке №49 перевозчик получил предупреждение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«5 июня на улице Терновского сотрудники ГИБДД проверили его микроавтобус «Peugeot». Оказалось, что в нем ехали 26 пассажиров, то есть на четыре человека больше, чем предусмотрено техническими характеристиками транспортного средства», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Нижне-Волжского межрегионального управления Ространснадзора.

В ведомстве отметили, что, по словам предпринимателя, водитель данного микроавтобуса был уволен.

«Суд назначил предпринимателю наказание, приняв во внимание, что раньше перевозчик не привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение», — добавили в пресс-службе.
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