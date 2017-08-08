Жители Пензы с интересом наблюдали за лунным затмением Общество

Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Жители Пензы стали свидетелями частичного лунного затмения вечером в минувший понедельник, 7 августа.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Многие наблюдали за данным явлением из окон своих квартир, из машин или просто прогуливаясь по улицам города.

Несколько десятков пензенцев собрались на возвышенности — у дворца детского и юношеского творчества, где активист Евгений Драганов организовал просмотр затмения через телескоп.

Около 18.50 Луна начала погружаться в полутень Земли, что было незаметно невооруженным глазом. Около 20.20 жители Пензы уже могли видеть, как Луна начала исчезать в темном свете.

Пик затмения пришелся на 21.20, когда полутенью Земли была скрыта примерно треть Луны.

Полностью затмение завершилось около полуночи.

Ожидается, что следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года, при этом естественный спутник скроется в тени Земли полностью.