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Гражданин Белоруссии оштрафован за нарушение правил международных перевозок под Пензой

15:24 | 08.08.2017 | Общество

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Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд признал законным постановление Ространснадзора, согласно которому водитель белорусской фирмы «Дженти-Спедишн» должен заплатить штраф в размере 25 тыс. рублей за отсутствие необходимой отметки должностного лица в разрешении на международные грузоперевозки.

Гражданин Белоруссии оштрафован за нарушение правил международных перевозок под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нарушение, было зафиксировано 22 января на 213 км трассы «Тамбов — Пенза». Гражданин, управляя тягачом «MAN» с прицепом «Schmitz», выполнял международную перевозку по маршруту «Беларусь — Туркмения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Нижне-Волжского межрегионального управления Ространснадзора.

В ведомстве уточнили, что мужчина просил отменить постановление ведомства и прекратить производство по делу ввиду отсутствия состава правонарушения сначала в Каменском городском суде, а затем — в областном.

«Он сообщил, что уведомление было выдано не ему, а другому водителю. Однако суд признал эти доводы несостоятельными», — пояснили в управлении.
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