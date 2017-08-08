В Пензенской области ищут желающих работать в ППС и ДПС Общество

Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Управление МВД России по Пензенской области объявило об отборе кандидатов на работу в органы внутренних дел — патрульно-постовой и охранно-конвойной службы, а также участковых уполномоченных полиции и инспекторов ДПС.

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Как сообщается на сайте ведомства, кандидаты на должность младшего начальствующего состава должны быть в возрасте от 18 до 35 лет, иметь среднее образование и хорошую физическую подготовку. При этом у них должны отсутствовать медицинские противопоказания. Кроме того, обязательным является прохождение службы в Вооруженных силах РФ.

К желающим работать на должностях среднего начальствующего состава предъявляются те же требования, кроме обязательного прохождения службы.