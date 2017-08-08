Мэр предложил обратиться в ПГУАС за советом по благоустройству остановки у рынка Общество

Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев предложил чиновникам обратиться к специалистам Пензенского государственного университета архитектуры и строительства за советом по благоустройству остановочного пространства у Центрального рынка.

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«Нужно обратиться за помощью к специалистам строительного университета. У них есть реальное видение решения проблемы», — сказал он в ходе совещания в мэрии во вторник, 8 августа.

Мэр добавил, что, основываясь на предложениях экспертов, можно наметить и реализовать комплекс мероприятий по благоустройству остановки.

Как сообщает пресс-служба мэрии, курировать работу по приведению в порядок остановки у Центрального рынка будет заместитель главы администрации Пензы Андрей Шевченко.