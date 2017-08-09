20:26:59 Среда, 9 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе на остановке «Автовокзал» заменили информационную табличку

11:11 | 09.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Новая табличка с расписанием движения автобусов большой вместимости и троллейбусов размещена на остановке «Автовокзал» в Пензе — на стороне по направлению в центр города — взамен утратившей актуальность.

В Пензе на остановке «Автовокзал» заменили информационную табличку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил генеральный директор ООО «Городской диспетчерский центр управления пассажирским транспортом» Алексей Ермаков, подобное обновление происходит ежегодно в связи с изменением маршрутов и количества курсирующего по ним транспорта.

Он пояснил, что, в частности, через эту остановку теперь проходит маршрут автобуса №68 «Тепличный комбинат» — «Арбековская застава».

По словам Алексея Ермакова, замена информационных табличек в ближайшее время планируется на нескольких улицах города, в том числе на Кирова и Терновского.

«[Расписание] обновится на ключевых остановках — там, где изменилось», — пояснил руководитель организации.

Он добавил, что также намечено заменить таблички, пришедшие в негодность из-за небрежного отношения жителей.
Актуальное
Читайте также
В Пензе коммунисты хотят пикетировать здание епархии Пензенский драмтеатр откроет сезон «Кабалой святош» 7 сентября
В Чемодановке 29 августа несколько домов останутся без газа В детском парке в Арбеково проверят здоровье юных пензенцев и их родителей
В Пензенском районе бывшая чиновница оштрафована за нарушения при продаже пилорамы Андрей Кувайцев возглавил фонд развития промышленности Пензенской области
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама