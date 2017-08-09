В Пензе на остановке «Автовокзал» заменили информационную табличку Общество

Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Новая табличка с расписанием движения автобусов большой вместимости и троллейбусов размещена на остановке «Автовокзал» в Пензе — на стороне по направлению в центр города — взамен утратившей актуальность.

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Как сообщил генеральный директор ООО «Городской диспетчерский центр управления пассажирским транспортом» Алексей Ермаков, подобное обновление происходит ежегодно в связи с изменением маршрутов и количества курсирующего по ним транспорта.

Он пояснил, что, в частности, через эту остановку теперь проходит маршрут автобуса №68 «Тепличный комбинат» — «Арбековская застава».

По словам Алексея Ермакова, замена информационных табличек в ближайшее время планируется на нескольких улицах города, в том числе на Кирова и Терновского.

«[Расписание] обновится на ключевых остановках — там, где изменилось», — пояснил руководитель организации.

Он добавил, что также намечено заменить таблички, пришедшие в негодность из-за небрежного отношения жителей.